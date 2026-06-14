İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2026 Pazar / 29 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komandolar gemiye çıktı! İngiltere'den Rus tankerine operasyon
Dünya

Komandolar gemiye çıktı! İngiltere'den Rus tankerine operasyon

İngiliz silahlı kuvvetleri, Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen 'gölge filo'ya bağlı bir petrol tankerine İngiliz Kanalı'nda müdahalede bulundu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 'Bu başarılı operasyon, Putin'in Ukrayna'daki savaşını finanse edenlere izin vermeyeceğimizi hatırlatıyor' ifadesinde bulundu.

İHA14 Haziran 2026 Pazar 11:39 - Güncelleme:
Komandolar gemiye çıktı! İngiltere'den Rus tankerine operasyon
ABONE OL

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo"ya dikkat çeken bir operasyona imza attı. İngiliz silahlı kuvvetleri, gölge filoya ait bir petrol tankerine İngiliz Kanalı'nda müdahale etti. Kraliyet Deniz Piyadeleri komandoları ve Ulusal Suç Ajansı'ndan özel olarak eğitilmiş kolluk kuvvetleri, 6 saat süren operasyonun ardından Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle gemiye çıktı. Operasyon, RAF Deniz Hava Grubu'ndan uçaklar, bir RAF P-8 uçağı ve HMS Sutherland ile HMS Ledbury ile desteklendi.

"OPERASYON, FRANSA İLE YAKIN KOORDİNASYON İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Smyrtos" adlı geminin soruşturma sürecinde İngiltere'nin güney kıyısı açıklarında tutulacağı ve izleneceği belirtilerek, "Rusya'nın yaptırımlı petrolünün yüzde 75'ini taşımaktan sorumlu olan, 700'den fazla gemiden oluşan gölge filo, Kremlin için kritik bir can damarı sağlıyor" denildi. Bakanlık, operasyonun Fransa ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

"BU BAŞARILI OPERASYON, PUTİN'İN UKRAYNA'DAKİ SAVAŞINI FİNANSE EDENLERE İZİN VERMEYECEĞİMİZİ HATIRLATIYOR"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yaptığı açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde İngiliz Kanalı'ndan geçmeye çalışan bir gölge filo petrol tankerinin durdurulması için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verdim. Bu başarılı operasyon, Rusya'ya bir başka darbe indiriyor ve Putin'in Ukrayna'daki savaşını finanse edenlere, gizlenmelerine izin vermeyeceğimizi hatırlatıyor. Bu ülkeyi yılın 365 günü, 24 saat boyunca güvende tutan Silahlı Kuvvetlerimiz ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere bu operasyonda yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gemi takip sistemine göre Smyrtos, denizde Kamerun bayrağı ile seyrediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gece yarısı korkutan deprem! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.