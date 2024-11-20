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Dünya

Komşu başkentini denize kaydırıyor! Koca şehrin taşınması için talimat verildi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkentin Tahran'dan taşınması için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirterek, “Tahran için ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Ülkenin yeni ekonomik ve siyasi merkezini daha güneye ve denize yakın bir noktaya taşımak zorundayız” dedi.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
Komşu başkentini denize kaydırıyor! Koca şehrin taşınması için talimat verildi
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Hürmüzgan ve Sistan-Belucistan eyaletlerinden milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmede ülkenin güney ve güneydoğusundaki eyaletlerin kalkınma ve çevre sorunları ele alındı. Pezeşkiyan, başkentin Tahran'dan başka bir şehre taşınması gerektiğini belirterek bu yönde gerekli çalışmaları başlattıklarını, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'e talimat verdiğini ifade etti. Pezeşkiyan, "Konuyu görmezden gelirsek ileride ülke olarak çok büyük çevre krizleri ve sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi. Tahran'ın başkent olarak kalmasının sürdürülemez olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan şehrin çözülemeyen sorunlarına dikkat çekerek, "Tahran için ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Ülkenin yeni ekonomik ve siyasi merkezini daha güneye ve denize yakın bir noktaya taşımak zorundayız" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'IN TAŞINMASI

Yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Tahran, 1788 yılından bu yana İran'ın başkenti olarak ülkenin yönetim merkezi olmaya devam ediyor. Ancak hızla artan nüfus ve büyüklük, Tahran'da altyapı sorunlarını ve çevresel zorlukları da beraberinde getiriyor. Hava kirliliği, su kıtlığı gibi problemler, başkentin taşınması gibi alternatif çözümleri gündeme getiriyor.

Başkentin taşınması önerisi, ilk olarak 2005-2013 yılları arasında Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde gündeme gelmişti. O dönemde başkente alternatif bir yer aramak amacıyla parlamentoda özel bir konsey kurulması kararlaştırılmış, ancak bu süreç sonunda başkentin taşınmasına dair nihai bir karar alınmamıştı.

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