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Dünya

Komşu ''Caracal'' helikopterlerin ilk kısmını teslim aldı

Irak, Fransız yapımı 'Caracal' tipi çok amaçlı helikopterlerin ilk partisini teslim aldığını duyurdu.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Komşu ''Caracal'' helikopterlerin ilk kısmını teslim aldı
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Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı kuvvetlerinin kapasitesini geliştirme hedefi doğrultusunda Fransız yapımı "Caracal" tipi çok amaçlı helikopterlerin ilk kısmını teslim alındıklarını duyurdu.

Bakan Abbasi, "Ordumuzu modern sistemlerle donatarak ulusal savunma ihtiyaçlarına uygun şekilde desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teslim alınan helikopterlerin taktik taşıma, destek ve kurtarma alanlarında Irak ordusunun kabiliyetlerini artırması bekleniyor.

Irak Savunma Bakanı Abbasi, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Fransa ile 12 adet "Caracal" tipi helikopter ve "GM 200" tipi hava savunma radarları satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Söz konusu helikopterlerin diğer kısmının ne zaman teslim alınacağı ise henüz bilinmiyor.

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