İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,419
  • EURO
    53,3473
  • ALTIN
    6863.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşu ile ipleri gerecek adım! İhtilaflı bölgeyi haritaya resmen dahil ettiler
Dünya

Komşu ile ipleri gerecek adım! İhtilaflı bölgeyi haritaya resmen dahil ettiler

Venezuela, komşu ülke Guyana ile yıllardır ihtilaflı olan Esequibo bölgesini resmi haritasına dahil etti. Esequibo bölgesinin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 07:52 - Güncelleme:
Komşu ile ipleri gerecek adım! İhtilaflı bölgeyi haritaya resmen dahil ettiler
ABONE OL

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, komşu ülke Guyana ile yıllardır ihtilaf konusu olan Esequibo bölgesini Venezuela haritasına dahil ederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Rodriguez, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) devam eden ihtilaflı Esequibo davasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.

Esequibo bölgesinin Venezuela haritasında yer aldığı görseli paylaşan Rodriguez, "Venezuela olmaktan ve Lahey'de 'Bütünleşik Venezuela'mızı savunmuş olmaktan her zaman gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin UAD'de görülen davayı takip etmek üzere Hollanda'nın Lahey kentine giden Rodriguez, gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Rodriguez, UAD'nin Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesiyle ilgili davada yargı yetkisine sahip olmadığını savunarak, "Venezuela'nın bu meselede UAD kararlarını tanımasının hukuken hiçbir imkanı yoktur. Venezuela, Cenevre Anlaşması'nın ihlal edilmesine izin veremez. Mahkeme, 1899 tahkim kararının geçersizliğine hükmetse bile Venezuela'nın bu karara uyması mümkün olmayacaktır. Çünkü böyle bir durum, aynı zamanda uluslararası hukukun da yok edilmesi anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Aralık 2023'te komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesini Venezuela'nın yeni haritasına dahil edilmesi için talimat vermişti.

- ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.