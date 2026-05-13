Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, komşu ülke Guyana ile yıllardır ihtilaf konusu olan Esequibo bölgesini Venezuela haritasına dahil ederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Rodriguez, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) devam eden ihtilaflı Esequibo davasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.

Esequibo bölgesinin Venezuela haritasında yer aldığı görseli paylaşan Rodriguez, "Venezuela olmaktan ve Lahey'de 'Bütünleşik Venezuela'mızı savunmuş olmaktan her zaman gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin UAD'de görülen davayı takip etmek üzere Hollanda'nın Lahey kentine giden Rodriguez, gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Rodriguez, UAD'nin Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesiyle ilgili davada yargı yetkisine sahip olmadığını savunarak, "Venezuela'nın bu meselede UAD kararlarını tanımasının hukuken hiçbir imkanı yoktur. Venezuela, Cenevre Anlaşması'nın ihlal edilmesine izin veremez. Mahkeme, 1899 tahkim kararının geçersizliğine hükmetse bile Venezuela'nın bu karara uyması mümkün olmayacaktır. Çünkü böyle bir durum, aynı zamanda uluslararası hukukun da yok edilmesi anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Aralık 2023'te komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesini Venezuela'nın yeni haritasına dahil edilmesi için talimat vermişti.

- ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.