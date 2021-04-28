Komşu ile Körfez ülkeleri arasında sürpriz gelişme: Çaba sarf ediyoruz

AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 08:00 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 08:25

Hüseyin, resmi devlet televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'ın, İran ve Suudi Arabistan arasında yakınlaşma rolü üstlendiği iddialarını değerlendiren Hüseyin, "İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in Bağdat ziyareti önemliydi. İçerideki istikrarsızlık bir dönem bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi olumsuz etkiledi. Ancak artık bölge ülkeleri arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için rol üstleniyoruz. İran'ın da Körfez ülkeleriyle yakınlaşması için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuad Hüseyin, Irak'ın bölge ülkeleriyle sorunları geride bırakarak, iş birliği aşamasına geçtiğini ve bunun başında ekonomik iş birliğinin geldiğini sözlerine ekledi.

Irak'ın, İran ve Suudi Arabistan arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için ara buluculuk yaptığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Bağdat'a ziyaret gerçekleştirmiş, akşam saatlerinde ise Erbil'e geçmişti.



SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ BİN SELMAN, İRAN İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İran ile seçkin ve iyi ilişkiler kurma arzusunda olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan resmi televizyon kanalına röportaj veren Bin Selman, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." dedi.

Veliaht Prens, "İran'ın refah içinde olmasını ve aramızda karşılıklı çıkarların olmasını isteriz." ifadelerinin ardından "Ancak, onunla olan olumsuz sorunumuz, nükleer programı ya da bazı bölge ülkelerinde kanuna aykırı davranan milisleri desteklemesi ve balistik füze programı gibi konulardaki olumsuz davranışlarında ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Bu sorunların giderilmesinde ortaklarıyla çalıştıklarını dile getiren Bin Selman, sorunları aşmayı, herkesle olumlu ve iyi ilişkiler kurmayı temenni ettiklerini kaydetti.