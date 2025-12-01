İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

Komşu karıştı! Atina-Selanik yolunu trafiğe kapattılar

Yunanistan'da çiftçiler, Atina ile Selanik arasındaki otoyolda traktörleriyle yol kapama eylemi düzenledi. Çiftçiler, hafta boyunca yapılacak istişarelerde eylemleri başka bölgelere yayma planını ele alacak.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 14:03
Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle yaptıkları eylemle Atina-Selanik yolunu ulaşıma kapattı.

Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, çiftçiler, Atina ile Selanik arasındaki otoyolda traktörleriyle yol kapama eylemi düzenledi.

Eylem nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksama yaşandı.

Çiftçiler, devlet teşviklerindeki yolsuzluk skandalına ilişkin soruşturma nedeniyle geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.

Gümrük kapılarına ve havalimanlarına giden yolların kapatılması olasılığını da değerlendiren çiftçiler, hafta boyunca yapılacak istişarelerde eylemleri başka bölgelere yayma planını ele alacak.

