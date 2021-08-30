Komşu karıştı! Haçlarla meydana indiler, polisle çatıştılar

star.com.tr 30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:16

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğunu protesto eden grupla polis çatıştı. Polis, kalabalığı dağıtmak için, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.



Yunan Parlamentosu önünde yaklaşık 7500 protestocu, Syntagma Meydanı'nı doldurarak Yunan bayrakları salladı. Bazı göstericiler ise, ellerinde büyük haçlar taşıdı.

Göstericiler hükümetin, 1 Eylül'den itibaren tüm sağlık profesyonelleri için aşıları zorunlu hale getirme planının geri alınmasını talep etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocular meşaleler yakıp biber gazı sıkan polise şişe fırlattı.

Protestocuların bazıları mitinge haç gibi Ortodoks Hıristiyan sembolleri taşıdı. İnternette paylaşılan görüntüler, bir tazyikli su tabancasının önünde diz çökerek inancına göre İsa - Meryem ikonunu kalkan yaptı.

AŞILARA KARŞI DEĞİLİZ, FAŞİZME KARŞIYIZ

AFP'ye göre göstericiler, "Aşılara karşı değiliz, faşizme karşıyız" yazılı pankartlar taşıdı. Bir ambulans şoförü ajansa, pandemi süresince ön cephede savaştığını, Covid-19 aşısını reddettiği için hastanesinin kendisini hastalık iznine çıkarma kararı karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

Sağlık çalışanı, 'Aylarca salgının kontrol altına alınmasına yardımcı oldum, çok zor koşullarda çalıştım, aşı olmayı reddettiğim için hastalık iznine çıkarılmam şaşırtıcı" dedi.

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