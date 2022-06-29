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Dünya

Komşu karıştı! 'Turkaegean' hazımsızlığı

AB'nin Türkiye lehine karar vererek 'Turkaegean' markasının kullanılmasına izin vermesi Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

Akşam Gazetesi29 Haziran 2022 Çarşamba 08:03 - Güncelleme:
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Yunanistan, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun (EUIPO) Türkiye lehine karar vererek 'Turkaegean' markasının kullanılmasına verdiği onaya itiraz etti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Skai TV'ye konuşan Yunanistan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, Avrupa Birliği'nin ticari markalardan sorumlu kuruluşunca alınan ve Türkiye'nin 'Turkaegean' ismini tescil etmesine imkan tanıyan kararına itiraz edeceklerini söyledi. Kararın politik olarak bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Oikonomou, Türkiye'nin üzerinde münhasır haklara sahip olduğu bir marka oluşturmayacağını belirtti.

Türkiye, Ege Bölgesi'nde turizmi geliştirmek için "TurkAegean" projesini başlatmıştı.

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