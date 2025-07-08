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Dünya

Komşu meclisi karıştı: Milletvekilleri arasında yumruklu kavga

Ermenistan Parlamentosu'nda, muhalefet milletvekili Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması görüşülürken iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 15:25 - Güncelleme:
Komşu meclisi karıştı: Milletvekilleri arasında yumruklu kavga
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Sarkisyan, kürsüde yaptığı konuşmada, hakkında verilecek kararın önceden alındığını iddia ederek, olası bir tutuklama öncesi ailesiyle zaman geçirmek istediğini söyledi.

Konuşmasının ardından genel kurul salonunu terk etmek isteyen Sarkisyan'a, iktidar partisinden bazı milletvekillerinin sözlü sataşması üzerine gerginlik çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında su şişeleri fırlatılırken, bazı milletvekilleri birbirini darbetti.

Olaylara müdahale eden Devlet Koruma Servisi görevlileri, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Yaşanan arbedenin ardından oturuma ara verildi, ancak kavga bir süre genel kurul salonunun dışında da devam etti.

Ermenistan Başsavcılığı, hakkında "terör saldırısı hazırlığı" ve "iktidarı ele geçirme planı yapma" suçlamalarıyla soruşturma başlattığı Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentoya başvuruda bulunmuştu.

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