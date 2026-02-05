İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,546
  • EURO
    51,5133
  • ALTIN
    6779.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşu ordusu alarma geçti: Casusluk skandalında 1 gözaltı Komşuda casusluk skandalı: Devreye istihbarat girdi
Dünya

Komşu ordusu alarma geçti: Casusluk skandalında 1 gözaltı Komşuda casusluk skandalı: Devreye istihbarat girdi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Yunan savunma kuvvetleri mensubu bir kişinin, 'gizli bilgileri üçüncü kişilere sızdırdığı' şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmaya Yunanistan istihbarat servisinin de dahil olduğu öğrenildi.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Komşu ordusu alarma geçti: Casusluk skandalında 1 gözaltı Komşuda casusluk skandalı: Devreye istihbarat girdi
ABONE OL

Yunanistan ordusu casusluk iddialarıyla sarsıldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Yunan savunma kuvvetleri mensubu bir kişinin, "gizli bilgileri üçüncü kişilere sızdırdığı" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, gözaltı operasyonunun askeri bir bölgede diğer devlet kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, söz konusu kişi aylarca takip edildi ve son derece hassas bilgileri sızdırdığı şüphesi nedeniyle gözaltı süreci hızlandırıldı. Şüpheli, başka kişileri de işe almaya çalışmakla suçlandı.

Soruşturmaya Yunanistan istihbarat servisi de dahil oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.