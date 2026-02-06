Yunan basınında yer alan haberlere göre, aylardır Yunan İstihbarat Teşkilatının (EYP) takibinde olduğu silahlı kuvvetler personeli, gizli askeri bilgileri Çin'e temin ettiği itirafında bulundu.

Casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olan 50 yaşındaki albay, bunu para için yaptığını belirtti.

Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri mühendisi olarak Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin teknoloji altyapısına erişim imkanı bulunan zanlı, gizli belgelerin fotoğraflarını çekerek Çin'e gönderdiğini ifade etti.

Zanlının evinde ve ofisinde yapılan incelemede birçok gizli belgenin fotoğrafına ulaşıldı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, bir silahlı kuvvetler personelinin, "ulusal çıkarlara zarar verme tehlikesi oluşturacak şekilde gizli askeri bilgilerin üçüncü kişilere temin edildiğine" ilişkin güçlü kanıtlar nedeniyle gözaltına alındığı duyurulmuştu.

