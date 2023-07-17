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Dünya

Komşu orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Yunanistan'da son 24 saatte 46 orman yangını çıktı.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Komşu orman yangınlarıyla mücadele ediyor
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Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle son 24 saatte 46 orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek orman yangını riski" uyarısı yapıldı.

Son 24 saatte Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde 46 orman yangının çıktığı kaydedilen açıklamada, bunların birçoğunun büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde meteorolojik koşulların orman yangını riskini artırdığına işaret edildi.

Ülkedeki sıcak hava dalgasının 20 Temmuz'da zirve yapması bekleniyor.

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