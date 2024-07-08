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Dünya

Komşu ülkede dang humması vakası! 63 kişide görüldü

İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldüğü bildirildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Said Kerimi, enfekte bir sivrisinek tarafından ısırılan kişilerde en fazla 5 gün sonra düşük tansiyon, halsizlik ve uyuşukluk gibi belirtilerin ortaya çıktığını ve ciddi vakalarda kanamalardan dolayı hastaların hastanelere kaldırıldığını aktardı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Komşu ülkede dang humması vakası! 63 kişide görüldü
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İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Said Kerimi, ülkede şiddetli kemik ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuran 200 kişiden 63'ünde dang humması vakası tespit edildiğini belirtti.

Bu kişilerin çoğunun Basra Körfezi ülkelerinden geldiğini ifade eden Kerimi, "Birleşik Arap Emirliklerine seyahat edenler bu konuda kesinlikle dikkatli olmalıdır." dedi.

Kerimi, enfekte bir sivrisinek tarafından ısırılan kişilerde en fazla 5 gün sonra düşük tansiyon, halsizlik ve uyuşukluk gibi belirtilerin ortaya çıktığını ve ciddi vakalarda kanamalardan dolayı hastaların hastanelere kaldırıldığını aktardı.

DANG HUMMASI

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için "kırık kemik humması" olarak da biliniyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık veya uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına neden olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

  • dang humması
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