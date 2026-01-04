İSTANBUL 18°C / 12°C
4 Ocak 2026 Pazar
  • Komşu ülkede kriz: Uçuşlar ülke genelinde askıya alındı
Dünya

Komşu ülkede kriz: Uçuşlar ülke genelinde askıya alındı

Yunanistan genelinde merkezi radyo frekans sistemlerindeki arıza nedeniyle tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Olaya ilişkin halihazırda havada bulunan uçakların güvenli bir şekilde iniş yapabilmeleri için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

4 Ocak 2026 Pazar 14:25
Yunanistan genelinde uçuşlar, merkezi radyo frekans sistemleri ile bağlantılı bir teknik bir arıza nedeniyle askıya alındı.

Yunanistan'da hava ulaşımında sorun yaşanıyor. Ülke genelinde Sivil Havacılık Otoritesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Atina ve Makedonya Hava Kontrol Merkezleri'nin merkezi radyo frekans sistemleri ile bağlantılı bir teknik bir arıza meydana geldi. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi'nde Hava Trafik Kontrolörü Panagiotis Psaros yaptığı açıklamada, "Arızaya bağlı olarak alınan ilk önlem, Yunan havalimanlarından tüm kalkışların durdurulmasıdır. Aynı zamanda, halihazırda havada bulunan uçakların güvenli bir şekilde iniş yapabilmeleri için çalışmalar devam ediyor" dedi.

Teknik arızanın, Yunanistan'a gelen ve giden tüm uçuşları etkilediği, ancak halihazırda havada olan uçakların ise normal şekilde operasyonlarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yunan yetkililer, arızanın ne zaman giderileceği ve operasyonların ne zaman tekrar başlayacağına dair açıklama yapmadı.

