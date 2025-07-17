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  • Komşu yine İsrail'e destek çıktı... İşgal kelimesinin üstünü örttüler
Dünya

Komşu yine İsrail'e destek çıktı... İşgal kelimesinin üstünü örttüler

Yunanistan'da okul kitaplarında bulunan İsrail işgali altında yaşayan Filistinli çocukların yaşamı ve barışçıl isyan hareketi İntifada'yı anlatan metin değiştirildi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Komşu yine İsrail'e destek çıktı... İşgal kelimesinin üstünü örttüler
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Bağımsız Balkan Haber Ajansının (IBNA) haberine göre, Yunanistan Eğitim Politikası Enstitüsü (IEP), ortaokul 3'üncü sınıf Yunanca dilbilgisi kitabında yer alan 1987'deki İntifada'yı ve Filistinli çocukların İsrail işgali altındaki hayatlarını anlatan metni değiştirdi.

Buna göre, söz konusu metnin yerine, yapay zeka tarafından oluşturulmuş, coğrafyası belirtilmemiş ve "çocuklar farklı büyüyebilir" başlıklı metin eklendi.

Yunanistan Eğitim, Din ve Spor Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis, mecliste yaptığı konuşmada, kararın, Yunanistan Merkez Yahudi Konseyinin bu metinden "duyduğu rahatsızlığı" Bakanlığa iletmesi üzerine alındığını söyledi.

YUNANİSTAN "DENGE VE TARAFSIZLIK" ADINA DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ SAVUNDU

Vlasis, söz konusu metnin "denge ve tarafsızlık" adına değiştirildiğini savundu.

Arapça "İntifada" kelimesi, 1948'den beri devam eden İsrail işgaline ve katliamlarına karşı sivil ve barışçıl bir isyan hareketidir ancak İsrail ve İsrail yanlısı lobiler, İntifada kavramını çarpıtarak, onu terör ve şiddet çağrısı ile Yahudi düşmanlığı olarak göstermeye çalışıyor.

  • Filistinli Çocuklar
  • İsrail İşgali
  • Barışçıl İsyan

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