Kuraklık, su sorunu ve hava kirliği gibi sorunlar yaşayan Irak, iklim değişikliği ve çevresel sorunları çözmek için çabalıyor.

Sıcakların artması, yağışın azalması, nehirlerindeki su seviyesinin düşmesi, yeşil alanların azalması, çölleşmenin artması Irak'ta çevre sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Diğer yandan, Irak'ta 45 milyona ulaşan nüfusun enerji ve ulaşım ihtiyacı için yürütülen faaliyetler de ciddi anlamda çöp ve atık üretilmesine sebep oluyor.

Irak'ın çevre durumunu ve iklim değişikliğinin ülkeye etkilerini AA muhabirine değerlendiren Çevre Bakanı Askeri, ülkesinin şu anda çevresel açıdan dünyanın en kötü ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

-"TÜRKİYE İLE ÇALIŞARAK BÖLGENİN ÇEVRESİNİ KORUMAYI AMAÇLIYORUZ"

Çevresel sorunların çözümü için Türkiye ile de çalıştıklarını aktaran Askeri, "Türkiye komşu bir ülkedir. Bu nedenle aramızda görüşmeler ve işbirliği var. Gerek su, gerek hava, gerekse diğer projeler konusunda birlikte çalışarak bölgenin çevresini korumayı amaçlıyoruz." dedi.

Askeri, ülkesinin iklim durumunun sakin ve istikrarlı bir yapıdan ciddi bir değişikliğe uğradığını ifade ederek, "Bu küresel bir durumdur ancak Irak, bu değişimlerden en fazla etkilenen ülkelerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

-"IRAK ÇEVRE KİRLİLİĞİNDE DÜNYANIN EN KÖTÜ BEŞİNCİ ÜLKESİ"

Ülkesinin büyük bir çevre sorunu ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Askeri, "Irak, çevre kirliliği açısından dünyanın en kötü beşinci ülkesidir. Kirlilik sadece insan faaliyetlerinden değil, aynı zamanda iklim değişikliğinden de kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Askeri, sıcaklık, kuraklık ve çölleşmenin artması gibi iklim olaylarının yanı sıra 45 milyonu aşan nüfusun enerji ve ulaşım ihtiyacının gerektirdiği faaliyetlerin beraberinde atık üretimini getirdiğini belirterek, "Tüm bunlar Irak'taki çevrenin genel olarak değişmesine yol açtı." dedi.

Çevre Bakanlığının bu sorunlarla mücadele etmek için kapsamlı bir strateji geliştirdiğini aktaran Askeri, atık yönetimi, su yönetimi, kanalizasyon arıtma ve yenilenebilir enerji alanlarında dünyanın deneyimlerinden yararlanmak için uluslararası çalışmalara katıldıklarını kaydetti.

Askeri, bakanlık bünyesinde birçok proje yürütüldüğünü belirterek, "Özellikle Bağdat havasının izlenmesi için başlatmış olduğumuz ilk proje çerçevesinde birçok noktaya izleme istasyonları kurarak Bağdat'ın hava kalitesini takip edebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-FABRİKA VE RAFİNERİ SORUNU

Fabrikaların ve rafinerilerin çevre kirliliğine etkisinin olduğunu ifade eden Askeri, "Irak'ta 2009 yılında çıkarılan 27 sayılı Çevre Koruma ve İyileştirme Kanunumuz var. Bu kanun; uyarı, para ve hapis cezası dahil olmak üzere, kirleticileri cezalandıran hükümler içeriyor. Ülkenin kalkınma için bu fabrikalara ve rafinerilere ihtiyacı var ancak bunun çevre pahasına olmaması gerekir." dedi.

Çevre sorunları ile mücadelenin bir maliyeti olduğuna değinen Askeri, "Her şeyin bir başlangıcı olmalı. Biz de başlangıç adımlarını atmış durumdayız. Bu adımları attıkça projelerimiz daha büyük ve kapsamlı hâle gelecektir." diye konuştu.

Irak Çevre Bakanı Askeri halka da seslenerek, "Evlerimizi nasıl koruyorsak, hep birlikte ülkemizin çevresini de aynı şekilde korumalıyız." çağrısında bulundu.