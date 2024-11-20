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Dünya

Komşuda 27 yıl sonra ilk! Sayım yapılmaya başlandı

Irak'ta 27 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı yapılmaya başlandı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Komşuda 27 yıl sonra ilk! Sayım yapılmaya başlandı
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İki gün sürecek sayım nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı yarın da devam edecek. Sağlık ve güvenlik sektöründe çalışanlar ise sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

Ülkedeki genel nüfus sayımı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) de kapsıyor.

Irak Planlama Bakanlığının, resmi olmayan sonuçları sayım işleri bittikten sonra açıklaması bekleniyor.

Ülkede her 10 yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılından sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı gerçekleştirilememişti.

  • Irakta nüfus sayımı
  • Irak genel nüfus sayımı
  • 27 yıl sonra sayım

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