Komşuda 72 saatlik 'Abdülhamid Han' alarmı! Adeta kabusu yaşıyorlar

Türkiye'nin devi Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Abdülhamid Han'ın görev yerinin belli olmasına rağmen Türkiye'nin devi Yunanistan'a korku salmaya devam ediyor.

Geminin olası sefer rotası ile ilgili çeşitli senaryolar ortaya koyan Yunanistan, uzun bir süre Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edebileceğini iddia etmişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, haftalardır Abdülhamid Han'dan bahseden Ta Nea, gazetesinin manşetinde 72 saatten bahsetti. Nitekim, Yunanistan'ın cuma gününden başlayarak 72 saat boyunca Abdülhamid Han'ın hareketleri konusunda alarmda olduğu ifade edildi.

Gazete, hiçbir şüpheli durumun olmamasına rağmen, Abdülhamid Han'ın şüpheli hareketlerine dikkat çekti. Ancak, 72 saatin sonunda iddiaları doğrulanmayan Yunan basını, "Hareket endişeleri artıyor" demekle yetindi.

Ayrıca Yunan basını endişenin devam etmesinin nedenini Pentago'nun kendilerini 15 Ağustos tarihi için uyarmış olmasına bağladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini açıklamasının ardından da endişeleri dinmeyen ülkenin gazetesi Ta Nea dün de "Gardımızı indirip Ege'de bir yaz rahatlığına mı girelim? Mümkün değil" demişti.

Gazete, bu durum karşısında ABD'den medet umduklarını dile getirmiş ve Pentagon'un da alarmda olduğunu iddia etmişti.

Ulusal Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un başbakanı temsilen Tinos'ta olacağı, ancak diğer görevlilerinin tamamının ofis ve orduda yüksek alarmda olacağı ifade edildi.

Gazete, Başkan Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini söylemesinden önce Bakanlık'ın 4 olası senaryo üzerinde durduğunu ifade etti.

Daha önce genellikle 3 senaryo üzerinde duran Yunanistan'ın yeni bir alan daha belirtmiş olması dikkat çekti. Gazetenin iddiasına göre, Türkiye, Yunanistan üzerinden ülkeden kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabilir.

Gazete, bu iddiasını Daily Sabah'ın 9 Ağustos tarihinde yayımladığı bir haberde 8 binden fazla teröristin Yunan topraklarına girdiğini dile getirmesine dayandırdı.

Öte yandan haberin sonundaysa Yunanistan'ın 'Türkiye'yi suçlayabilmek için' her şeyi hukuk çerçevesinde yapacağına dikkat çekildi.

Yunanistan'ın Abdülhamid Han'la ilgili diğer 3 senaryosu şöyleydi:

1. SENARYO: Gemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı içinde görev yapacak.

2. SENARYO: Kıbrıs'ın güneybatısında görev alacak.

3. SENARYO: Rodos'un güneyinde faaliyete başlayacak.