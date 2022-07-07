Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Mavi Vatan'da göreve başlaması için geri sayım başladı.

Abdülhamid Han, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi olmasıyla dikkat çekiyor.

YUNANİSTAN, ABDÜLHAMİD HAN'I KONUŞUYOR

Dünyanın yakından takip ettiği gelişimeler komşuda da büyük yankı buldu. Yunanistan'da gazeteler sondaj gemisiyle ilgili gelişmeleri manşetlerine taşıdı.

Kathimerini Gazetesi, Ankara'nın ağustos ayında sondaj planladığına ilişkin habere yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geminin çalışma bölgesine ilişkin kararın henüz verilmediğine ilişkin ifadeleri anımsatıldı.

Söz konusu sondaj kulesinin, yakında çalışmalarına başlayacağı belirtilerek, "Faaliyet alanı muhtemelen Akdeniz olacak." denildi.

LİBYA İLE HİDROKARBON ORTAKLIĞI SENARYOSU

Abdülhamid Han gemisinin özelliklerinin de paylaşıldığı haberde, Libya merkezli hidrokarbon araştırma şirketi ile iş birliği senaryolarının konuşulduğu belirtildi.

"DOĞU AKDENİZ'DE MEYDAN OKUMANIN HABERCİSİ"

Proto Thema Gazetesi, "Ağustos başında Türk sondaj kulesi 'Abdülhamid Han' geliyor" başlıklı haberinde, geminin dünyada 7'nci nesil beş gemiden biri olduğu ayrıntısı aktarıldı.

Haberde, "Türkiye'nin termometreyi tekrar yükseltmesi bekleniyor, bu da Doğu Akdeniz'de bir meydan okumanın habercisi." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'Yİ PROVOKASYONLA SUÇLAMAYA ÇALIŞTILAR

Türkiye'nin, kendi münhasır ekonomik bölgesinde yürüttüğü faaliyetleri hedef alan Skai televizyonu da "Ankara'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon" şeklinde bir ifadeye imza attı.





