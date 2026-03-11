İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1024
  • EURO
    51,1336
  • ALTIN
    7338.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Komşuda acil durum: 8 Haziran'a kadar sürecek

Yunanistan'ın Epir bölgesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından Yanya ve Thesprotia illerindeki bazı bölgelerde sivil koruma kapsamında “acil durum” ilan edildi.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
Komşuda acil durum: 8 Haziran'a kadar sürecek
ABONE OL

Yerel basında yer alan haberlere göre, karar Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından alındı.

Acil durum kararının 8 Haziran'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

Söz konusu kararın, depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının hızlandırılması, altyapı ve binalarda oluşan zararların daha hızlı giderilmesi ve belediyelere acil finansman sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.

Söz konusu depremin ardından yapılan incelemelerde, 140'tan fazla binanın hasar gördüğünün tespit edildiği bildirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.