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Dünya

Komşuda alarm verildi! Hükümet 'kullanmayın' uyarısı yapıyor

Sel ve yangın felaketleriyle boğuşan komşu ülke Yunanistan'da şimdi de salgın alarmı verildi. Hükümet yetkilileri şebeke suyunun kullanılmaması uyarısı yaptı. Ülkenin bazı kesimlerinde ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal vakaları görülmeye başlandı.

TRT Haber12 Eylül 2023 Salı 16:28 - Güncelleme:
Komşuda alarm verildi! Hükümet 'kullanmayın' uyarısı yapıyor
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Yunanistan'da, geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından, salgın alarmı var. Sağlık Bakanlığı, felaketin vurduğu yerlerde haşere ve kemirgen sayısında artış olduğuna dair uyarı yaptı. Bunun ciddi salgın hastalıklara zemin hazırladığına işaret edildi. Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü vakalarında da artış yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Afette telef olan hayvanlar da sağlık açısından risk oluşturuyor. Ülkede ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal vakaları görülmeye başlandı.

VİRÜS TEHLİKESİ SEBEBİYLE UYARI YAPILDI

Selin etkisini gösterdiği yerlerde, halkın şebeke suyunu kullanmaması istendi. Aksi halde mide iltihabı, hepatit ve deri döküntüleri gibi salgın riski olduğu vurgulandı. Felaket sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Atina-Selanik otobanında bazı kesimler hala su altında. İki büyük kent arasındaki karayolu bağlantısı kapalı. Selin demir yolu sistemine verdiği zarar da çok büyük.

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