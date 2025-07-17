Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kut şehrinde "Hypermarket" alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 61 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun, binadaki yoğun duman nedeniyle lavabolarda mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak resmi ajansı INA'ya konuşan Kut Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, yangının çıkış nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

Alışveriş merkezi sahibine dava açacaklarını kaydeden Meyyahi, kentte 3 günlük yas ilan ettiklerini dile getirdi.

IRAK BAŞBAKANI'NDAN, KUT ŞEHRİNDEKİ YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA TALİMATI

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, yangının nedenleri ve olayın arka planıyla ilgili derhal kapsamlı ve teknik bir soruşturma başlatılmasını, ihmallerin ortaya çıkarılmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla ciddi önlemlerin alınmasını istedi.

İçişleri Bakanı Abulemir eş-Şammari'ye de olay yerine gidip sahada incelemelerde bulunma talimatı veren Sudani, ayrıca yaralıların tedavisine destek için tam donanımlı bir sağlık ekibinin olay yerine sevk edilmesini sağladı.

Bölgeden alınan bilgilere göre, yangının çıktığı alışveriş merkezi binasında arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.