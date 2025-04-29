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Dünya

Komşuda büyük kriz! İstifa kararı aldılar

Yunanistan'ın Girit Adası'na bağlı Iraklio kentindeki Venizelio Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde görevli doktorlar, personel yetersizliği şikayeti sebebiyle toplu istifa kararı aldı.

AA29 Nisan 2025 Salı 17:50 - Güncelleme:
Komşuda büyük kriz! İstifa kararı aldılar
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Venizelio Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Kliniği yalnızca 4 uzman doktorla hizmet vermeye çalışıyordu.

Klinikteki 4 doktor, artan hasta yükü ve ağır çalışma koşulları altında hastaların güvenli bir şekilde tedavi edilmesinin mümkün olmadığını belirterek istifa etme kararı aldı.

YETKİLİLERE SORUMLULUK ALMALARI ÇAĞRISI

Bu doktorlar, hastanenin genel yapısında da ciddi eksiklikler yaşandığını vurgulayarak, sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek aksamalar konusunda yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

Hükümeti uyguladığı sağlık politikalarından dolayı eleştiren doktorlar, acil personel alımı yapılmasını, tüm sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasını ve Ulusal Sağlık Sistemi'nin güçlendirilmesini talep etti.

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