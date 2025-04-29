Komşuda büyük kriz! İstifa kararı aldılar

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Venizelio Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Kliniği yalnızca 4 uzman doktorla hizmet vermeye çalışıyordu.

Klinikteki 4 doktor, artan hasta yükü ve ağır çalışma koşulları altında hastaların güvenli bir şekilde tedavi edilmesinin mümkün olmadığını belirterek istifa etme kararı aldı.

Bu doktorlar, hastanenin genel yapısında da ciddi eksiklikler yaşandığını vurgulayarak, sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek aksamalar konusunda yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

Hükümeti uyguladığı sağlık politikalarından dolayı eleştiren doktorlar, acil personel alımı yapılmasını, tüm sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasını ve Ulusal Sağlık Sistemi'nin güçlendirilmesini talep etti.