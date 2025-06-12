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Dünya

Komşuda büyük panik! İçme suyunda uranyum bulundu

Yunanistan'ın Serez bölgesindeki köylerde içme suyunda yüksek uranyum seviyeleri tespit edildi. Bölgede halk sağlığını korumak amacıyla acil önlemler devreye alındı.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Komşuda büyük panik! İçme suyunda uranyum bulundu
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Yunanistan'ın Serez kentine bağlı Melenikitsi ve Hortero köylerinde yapılan ölçümlerde, içme suyunda izin verilen sınırın üzerinde uranyum tespit edildiği bildirildi.

Heraklia Belediye Başkanı Kleanthis Koçakiahidis, belediyeye bağlı su ve kanalizasyon idaresinin (DEYAH) gerçekleştirdiği analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Melenikitsi ve Hortero köylerindeki yeraltı su kaynaklarında yüksek oranda uranyum tespit edildi.

Tespitlerin ardından söz konusu köylerde içme ve yemek pişirme amacıyla su kullanımı yasaklanırken, günlük temizlik ve diğer amaçlarla su kullanımına herhangi bir kısıtlama getirilmediği belirtildi.

Yetkililerin halk sağlığını korumak amacıyla acil önlemleri devreye aldığı ve suyun yeniden güvenli seviyelere çekilmesi için çalışmalar başlattığı kaydedildi.

Ç YERLEŞİM BİRİMİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Öte yandan, 28 Mayıs'ta yine Serez kentinde içme suyunda tehlikeli düzeyde uranyum tespit edilmesi üzerine üç yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edilmişti.

  • yüksek uranyum
  • sağlık önlemi
  • Serez köyleri

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