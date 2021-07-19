Bağdat'ta büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA 19 Temmuz 2021 Pazartesi 20:08 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:18

Bağdat Sağlık Müdürlüğü yetkilisinden alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Irak makamlarının arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, ölü ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

- "Irak halkının mutluluğu tatmasını istemiyorlar"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Berhem Salih Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesi Sadr bölgesindeki sivillerin çirkin bir saldırıyla hedef alındığını belirtti.

"Irak halkının bir an bile emniyeti ve mutluluğu tatmasını istemiyorlar." ifadesini kullanan Salih, terörün kökünü kurutuncaya kadar durmayacaklarını kaydetti.