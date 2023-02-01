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Dünya

Komşuda dikkat çeken iddia: İHA'lar Irak'ın kuzeyinden geldi

İran'ın İsfahan kentindeki askeri tesise düzenlenen saldırıda kullanılan mikro insansız hava araçlarının (İHA), Irak'ın kuzeyindeki İran rejimi karşıtı Kürt gruplar tarafından ülkeye sokulduğu öne sürüldü.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
Komşuda dikkat çeken iddia: İHA'lar Irak'ın kuzeyinden geldi
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İran Ulusal Güvenlik Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews" haber sitesi, İsfahan'daki saldırıda kullanılan teçhizata yönelik iddialara yer verdi.

Sitenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsfahan'da birkaç gün önce meydana gelen sabotaj eyleminde kullanılan patlayıcılı teçhizat, bir yabancı güvenlik teşkilatının talimatı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarındaki İran devrimi karşıtı Kürt grupların aracılığıyla ülkeye sokulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

- İSFAHAN'DAKİ PATLAMA

İsfahan'daki mühimmat üretim tesisinde 28 Ocak'ta bir patlama meydana gelmiş, İran Savunma Bakanlığı askeri tesise mikro İHA saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, İsfahan semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.

The Wall Street Journal gazetesi de İran'a ait askeri tesise İHA'larla düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Yediot Ahronot gazetesi de isimlerini vermediği ABD'li yetkililerin "saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini" söylediğini aktarmıştı.

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