Komşuda ''dışlandık'' rahatsızlığı: Her türlü Ankara kazanacak

Yunan basını, Türkiye'nin son dönemde ABD ile geliştirdiği temasların Atina'da ciddi rahatsızlık yarattığını yazdı.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye merkezi rol verdiği "Barış Kurulu" girişiminin, Yunanistan açısından diplomatik bir dışlanmışlık duygusu oluşturduğu vurgulandı.

Yunanistan merkezli savunma ve güvenlik sitesi Army Voice, Atina'daki temel kaygının, Yunanistan'ın birçok AB üyesiyle birlikte söz konusu girişimin dışında bırakılması olduğunu belirtti.

Ancak haberde, asıl meselenin daha derin olduğu ifade edilerek, Türkiye'nin bu mekanizma sayesinde Doğu Akdeniz'deki başlıkları Washington'a doğrudan taşıyabileceği yeni bir "güç kanalı" elde ettiği değerlendirmesine yer verildi.

ATİNA İÇİN "İKİ KRİTİK RİSK"

Army Voice'a göre Yunanistan, bu süreçte iki temel riskle karşı karşıya bulunuyor.

Birinci risk, ABD politikasının giderek daha fazla ticari önceliklere odaklandığı bir dönemde, Türkiye'nin bu platformu Washington'la ilişkilerini güçlendirmek için kullanması.

İkinci risk ise Türk-Yunan anlaşmazlıklarının, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk zemininden uzaklaşarak, Trump'ın önceliklerine göre şekillenen Amerikan arabuluculuğuna taşınması ihtimali.

YUNAN HÜKÜMETİ ZOR BİR DENGEDE

Haberde, Yunan hükümetinin iki farklı eksen arasında sıkıştığı savunuldu. Buna göre Atina, bir yandan Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerini savunmak için Avrupa Birliği ile uyumlu hareket etmeye çalışırken, diğer yandan küresel dengelerin değiştiği bir dönemde Washington'la ilişkilerini kaybetmemeye çalışıyor. Army Voice, bu durumun Miçotakis hükümetini zorladığını yazdı.

"TRUMP PARAMETRESİ" DEVREDE

Yunan basınına göre, Türkiye-Yunanistan ve Yunanistan-GKRY-Libya hattındaki deniz yetki alanı anlaşmazlıkları, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon ve enerji projeleriyle ilgili kararların yıllardır ertelenmesine neden oldu. Bu noktada "Trump parametresi"nin devreye girdiği belirtilerek, Trump'ın jeopolitik sorunları ticari uzlaşı paketleriyle çözme yaklaşımına dikkat çekildi.

"HER SENARYODA ANKARA KAZANIYOR"

Haberde görüşlerine yer verilen Yunan analist George Tzogopoulos, siyasi çözüme yönelik baskının artacağını, asıl meselenin bunun hangi mekanizma üzerinden gerçekleşeceği olduğunu ifade etti. Tzogopoulos'a göre süreç ya geniş yetkilere sahip bir "Barış Konseyi" üzerinden ya da doğrudan Amerikan arabuluculuğuyla ilerleyecek, ancak her iki senaryoda da Türkiye avantajlı çıkacak.

"ATİNA'NIN OYUN ALANI DEĞİŞİYOR"

Army Voice, sürecin Trump'ın pragmatik yaklaşımı doğrultusunda "pratik bir formüle" evrilebileceğini yazdı. Bu çerçevede Ankara'nın, bölgesel aktörlerin kendi aralarında çözüm ürettiği, Washington'ın ise arabulucu rolünü sürdürürken BM'nin etkisini sınırladığı bir modeli tercih ettiği savunuldu. Yunanistan açısından bunun yalnızca teknik bir değişiklik değil, "oyun alanının tamamen değişmesi" anlamına geldiği belirtildi.

TEMASLAR SÜRÜYOR, BELİRSİZLİK ARTIYOR

Haberde, Atina-Ankara hattındaki temasların devam ettiğine de dikkat çekildi. Türk ve Yunan yetkililerin geçen hafta Atina'da "olumlu gündem" başlığıyla bir araya geldiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 12 Şubat'ta görüşmesinin planlandığı hatırlatıldı. Ancak yeni Amerikan faktörünün bu sürece ek bir belirsizlik kattığı ifade edildi.

Miçotakis'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Barış Kurulu'nun Gazze ile sınırlı kalması gerektiğini söylediği ve formatın genişlemesi halinde Yunanistan'ın çevresindeki "çözülmemiş anlaşmazlıkları" da kapsayabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

"ANKARA İÇERİDE, ATİNA DIŞARIDA"

Army Voice, Miçotakis hükümetinin artık diplomatik alanda somut adımlar atması gerektiğini savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, son dönemde ABD ile geliştirdiği ilişkiler ve Erdoğan-Trump yakınlığı sayesinde Washington'ın küresel arenadaki ilk muhataplarından biri haline gelirken, Yunanistan yine dışarıda kalıyor. Ankara içeride, Atina dışarıda. Formatlar değişse de bu tablo uzun süredir değişmiyor."