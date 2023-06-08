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Dünya

Komşuda Ebola virüsü salgını can aldı

Irak'ın Kerkük şehrinde Ebola virüsü salgını sebebiyle 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de tedavi altında oldukları açıklandı.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 21:54 - Güncelleme:
Komşuda Ebola virüsü salgını can aldı
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Kerkük Sağlık Müdürü Ziyad el- Cubburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının ilk kez görüldüğü Kerkük kentinde bir kişinin öldüğünü, biri ağır iki kişinin de hastanede tedavi altında olduklarını söyledi.

Salgının yayılmasına karşı kentte önemli ve ciddi önlemler aldıklarına dikkat çeken Cubburi, bir devlet hastanesini salgına yakalananların tedavisi için tahsis ettikleri bilgisini verdi.

Son iki günde 30 kişi için virüs testi yapıldığını ve sonuçlarının yarın çıkacağını belirten Cubburi, salgının önüne geçmek için alınan önlemleri artıracaklarını kaydetti.

Basından destek isteyen Cubburi, "Vatandaşların bilinçlenmeleri ve alınan önlemlere uymaları için basının rolü oldukça önemli. Bunun için basının desteğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kerkük Veteriner İşleri Müdürü Mansur Beyatlı da hayvancılığın yoğunlukla yapıldığı tüm ilçe, kasaba ve köylerde olağanüstü önlemler başlatıldığını aktararak, şüpheli yüzlerce baş hayvandan test için kan örnekleri alındığını vurguladı.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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