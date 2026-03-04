Irak Elektrik Bakanlığı, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı duyuruldu.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Irak, karanlığa gömüldü. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı duyuruldu. Bakanlık, Irak'ın orta ve güney vilayetleri başta olmak üzere tüm bölgelerde elektrik akışının henüz bilinmeyen nedenlerle kesildiğini bildirdi.

Teknik ekiplerin arızayı gidermek ve hatları yeniden devreye sokmak amacıyla derhal çalışmalara başladığı ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, elektrik arzının önümüzdeki birkaç saat içinde kademeli olarak normale dönmesinin beklendiğini kaydetti.