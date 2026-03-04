İSTANBUL 13°C / 3°C
4 Mart 2026 Çarşamba
Dünya

Komşuda elektrikler kesildi! Sistem tamamen çöktü ülke karanlığa gömüldü

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilim devam ederken, Irak genelinde elektrik şebekesi tamamen devre dışı kaldı.

IHA4 Mart 2026 Çarşamba 21:09
Irak Elektrik Bakanlığı, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı duyuruldu.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Irak, karanlığa gömüldü. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı duyuruldu. Bakanlık, Irak'ın orta ve güney vilayetleri başta olmak üzere tüm bölgelerde elektrik akışının henüz bilinmeyen nedenlerle kesildiğini bildirdi.

Teknik ekiplerin arızayı gidermek ve hatları yeniden devreye sokmak amacıyla derhal çalışmalara başladığı ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, elektrik arzının önümüzdeki birkaç saat içinde kademeli olarak normale dönmesinin beklendiğini kaydetti.

