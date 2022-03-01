Komşuda F-16 endişesi! Acil müzakere çağrısında bulundular

Star Gazetesi 1 Mart 2022 Salı 02:14 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 02:14

Ukrayna'da yaşanan savaş sonrası Bulgaristan'ı endişe sardı. ABD'den alınması planlanan F-16'ların teslim edilmemesi Bulgaristan bürokrasisinde tartışmalara neden oldu. Söz konusu teslimatın yapılmadığını ve Ukrayna'da yaşana savaşa ilişkin Demokratik Bulgaristan Partisi Milletvekili Ivaylo Mirchev, F-16 flosu satın almak için NATO'yla müzakerelere başlanılması gerektiğini açıkladı.

F-16'LAR NATO İLE MÜZAKERE EDİLMELİ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Demokratik Bulgaristan Partisi Milletvekili Ivaylo Mirchev, Ukrayna'da yaşanan savaştan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda F-16 için NATO ile hemen müzakerelere başlanılması gerektiğini belirten Mirchev, " Bizim için sonuçları olabilir, ordumuzu canlandırmalı, modern silahlarla donatmalıyız. Bir parçası olarak gecikmiş yenilerinin telafisi olan NATO F-16'ları tarafından kullanılan bir filo satın almak için müzakereler hemen başlamalıdır." İfadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın Rusya'dan yardım istemesine ilişkin Mirchev, "NATO'daki müttefiklerimizin sınırların korunmasında sakin olmalı ve en önemlisi ordunun reformu ve başlarında Brejnev'in hala iktidarda olduğu ve Bulgaristan yerine Putin'in çıkarlarına hizmet eden bazı generallere veda etmesi gerek." dedi.

"RUS ORDUSU İÇİN TRAJİK RAKAMLAR"

Putin'in zaten başarısız olduğunu belirleten Mirchev, "Ukrayna'daki özel harekatın (Savunma Bakanı Yanev'e göre) beşinci günü başladı. Modern bir orduyla övünmek ve şimdi beş gün boyunca Kharkiv şehrini ele geçirememek, Rusya sınırından sadece 50 km uzakta olmak gülünç. Kiev – Rusya'ya giriş noktasından 150 km (tankla 2-4 saat), yaklaşık 150 tank ve şimdiden yaklaşık 1.000 zırhlı araç kaybetmek... Bunlar Rus iddialarına sahip bir ordu için trajik rakamlar" diye yazdı

PUTİN BAŞARISIZ OLDU

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgi Mirchev, "Putin başarısız oldu, tüm dünyayı aleyhine çevirdi, NATO ve AB'yi birleştirdi ve kesinlikle kaybedeceği bir yarış başlattı." şeklinde açıklamada bulundu.

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