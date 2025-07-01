ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Trump'ın Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etme konusunda iyi niyetli olduğunu hatırlattı.

F-35 meselesinin yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini aktaran Barrack sürecin yapıcı şekilde ilerlediğini söyledi.

ABD'nin, 2025 sonuna kadar Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmeyi planlaması, Atina'da endişeyle karşılandı.

Komşu basını Türkiye'ye yönelik bu olası geri dönüş, Yunanistan'ın hava üstünlüğü stratejisini tehdit ettiğini yazdı.

Yunanistan'ın Rafale jetlerine yatırım yaptığını hatırlatan komşu basını, Ankara'nın F-35'lere erişim sağlaması halinde bölgede asimetrik bir avantaja sahip olabileceğini vurguladı.

Yapılan haberde, Türkiye'nin milli projeleriyle hava gücünü artırdığı dönemde F-35 meselesini çözüme kavuşturmasının, Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini altüst edeceği ifade edildi.

ABD'Lİ ELÇİDEN F-35 VE CAATSA AÇIKLAMASI

Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ve F-35 meselesinde ikili ilişkilere yapıcı katkıları olacak bir süreç işliyor mu?" sorusuna, "Evet, kesinlikle evet." cevabını verdi.

F-16 ve F-35'lerin NATO müttefiki Türkiye'nin olmazsa olmaz unsurları olduğunu söyleyen Barrack, F-35 parçalarının çoğunun Türkiye'de üretildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin F-16'lar ve modernizasyonu için ödeme yaptığını kaydeden Barrack, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının uygulandığı döneme dair anekdotlar paylaştı.

Büyükelçi, F-35 meselesinin uzun zamandır tartışıldığına işaret ederek, tarafların bu konuyu "artık geride bırakmak" istediğini söyledi.

"ABD Kongresi meseleye yeniden bakmaya hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 'yeni bir başlangıç' yapılması gerektiğini söylüyor." diyen Barrack, "(F-35 ve CAATSA yaptırımları) Bana göre Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakan Rubio ile Dışişleri Bakanı Fidan'a, bunu 'bitirin, bir yolunu bulun.' diyecek. Kongre mantıklı bir sonucu destekleyecek. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşma imkanına sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

Barrack, F-35 ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin, şu ifadeleri kullandı: Önümüzdeki birkaç ay içinde iki liderimiz ve iki dışişleri bakanımız arasında bir yeni bir buluşmayı, ikili gündemin, beş yıldır tartışılan tüm bu konuların yenilendiğini göreceksiniz. F-35, F-16, S-400'ler, yaptırımlar, gümrük vergileri gibi şeyler bizim misyonumuzun ikincil unsurları. Sanırım ilk kez, ABD ve Türkiye'nin sadece savunma ortakları olmak yerine, 'atağa geçen ortaklar olalım' diyen bir taahhüdü var.

Büyükelçi, F-35 meselesine ilişkin, "Dolayısıyla, yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşmanın mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.