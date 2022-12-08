Komşuda 'Gardaş' korkusu: Türkiye ile birlikte savaşacaklar

Türk ve Azerbaycan orduları Azerbaycan'ın Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde ortaklaşa tatbikat gerçekleştirdi.

"Kardeş Yumruğu" isimli tatbikatta yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetleri uygulandı. Tatbikat, komandoların hedefleri ele geçirmesiyle tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlanan tatbikat Yunan medyasının da dikkatini çekti.

"Kardeş Yumruğu"na ilişkin detaylara yer verilen haberde, özellikle tatbikatta icra edilen bir senaryo üzerinde detaylı bir şekilde duruldu.

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Yunan basınını endişeye sevk eden tatbikat senaryosu: Nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması...

Haberde icra edilen bu görevin, Türkiye-Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Meriç Nehri'nin hızlı bir şekilde geçilmesi için yaptığı bir iş birliği olabileceği üzerinde duruldu.

Haberde Türkiye-Azerbaycan askeri işbirliğinin sadece Ermenistan'a yönelik bir mesaj olmadığını, bu mesajın alıcının Yunanistan'ın da olduğu ileri sürülerek şu ifadeler kullanıldı:

Söz konusu deklarasyon, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yeniden düzenlenmesi ve modernleştirilmesi için ortak çabaların yanı sıra üçüncü şahısların taraflardan birinin bağımsızlığına veya egemenliğine saldırması durumunda ortak eylemi zorunlu kılmaktadır.

Türkiye ile Azerbaycan arasında daha yakın ikili askeri işbirliğine katkıda bulunacak çok önemli bir diğer unsur, iki ülkenin güvenlik konseylerinin düzenli ortak toplantılar düzenleme taahhüdüdür.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, Yunanistan'ın Türkiye ile askeri bir çatışma durumunda, Azerbaycan'ı, özellikle bu ülkenin hava kuvvetlerini ve Özel Kuvvetlerini potansiyel bir rakip olarak sayması gerektiği sonucuna varıyoruz .

Hem taktik hem de stratejik düzeyde bu durum, Azerbaycan topraklarından havadan yakıt ikmali yapabilecek Türk Hava Kuvvetlerine daha da fazla stratejik derinlik sağlama olasılığı gibi ek yetenekler veriyor."

Geçmişte yapılan Anadolu Kartalı tatbikatları, EFES-2022 tatbikatlarına Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin de katıldığı belirtilen haberde, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşında Azerbaycan'ın da Türkiye'nin yanında savaşa katılacağı belirtildi.

Haberde, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ege'de adalarımızı işgal etmek için olası eylemlerine katılmayı planladıkları sonucuna kolayca varıldı, çünkü söz konusu ülke kıyıda değil, sadece Hazar Denizi'nde 3-4 adacığa sahip" denildi.

Söz konusu haberde, "Kardeş Yumruğu" tatbikatının amacının, Meriç Nehri'nin Türkiye ve Azerbaycan askerileri tarafından bağlanması ve paraşütçülerin düşmanın arkasına atılmasıyla bir nehir engelinin şiddetli bir şekilde aşılması olduğunu belirtiyoruz. Bu tatbikat,, Türkiye-Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Meriç Nehri'ni hızlı bir şekilde geçebilmeleri için yaptıkları bir işbirliği olabilir mi?" ifadeleri vurgulandı.

Star Gazetesi