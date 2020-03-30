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Dünya

Komşuda gece yarısı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı

İran'ın Şiraz kentindeki cezaevinde gece yarısı çıkan isyan emniyet güçleri tarafından bastırıldı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 08:23 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 08:23
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Fars Başsavcısı Seyyid Kazım Musevi, dün akşam 22.00'da Şiraz Adil Abad Cezaevi'nin iki bölümde ayaklanma çıktığını ve ayaklanmanın güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını söyledi.

Musevi, söz konusu bölümlerdeki tutukluların çitlere ve kameralara zarar verdiğini dile getirdi.

Firarın rapor edilmediğini belirten Musevi, çıkan olaylarda yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Sosyal medyada yayınlanan haberlerde silah sesleri duyuluyor.

Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan 74 mahkumun, 27 Mart Cuma günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı. Daha sonra 10 mahkumun yakalandığı, 2 mahkumun da teslim olduğu bildirilmişti.

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