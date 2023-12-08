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Dünya

Komşuda hareketli saatler! Ulusal Güvenlik Servisi binasına roketli saldırı

Irak Ulusal Güvenlik Servisi, Bağdat'taki karargahına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

AA8 Aralık 2023 Cuma 16:32 - Güncelleme:
Komşuda hareketli saatler! Ulusal Güvenlik Servisi binasına roketli saldırı
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Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, roketli saldırının araç ve binalarda hasara neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırılarının faillerinin yakalanıp adalet önüne çıkarılacağı kaydedildi.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik de sabaha karşı roketli saldırı düzenlendiği aktarılmıştı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bu saldırıyı "terörist eylem" olarak nitelendirerek, faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesini istemişti.

Yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu "Yeşil Bölge"deki Irak Ulusal Güvenlik Servisi binası, ABD Büyükelçiliğinin yakınlarında bulunuyor.

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