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Dünya

Komşuda hükümet yemin ederek göreve başladı

Bulgaristan hükümeti, Meclis'te düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı.

AA9 Nisan 2024 Salı 10:31 - Güncelleme:
Komşuda hükümet yemin ederek göreve başladı
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Başbakan Dimitar Glavçev'in kurduğu geçici hükümetin üyelerinin yemin töreni için parlamentoda olağanüstü oturum düzenlendi.

Bir başbakan yardımcısı ve 19 bakandan oluşan hükümet üyeleri tek tek yemin etti.

Hükümetin ana görevi, 9 Haziran'da eş zamanlı düzenlenecek Bulgaristan Ulusal Meclis erken seçimleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin organizasyonu olacak.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in de katıldığı yemin töreninin ardından Bulgaristan'ın ulusal marşı ve Avrupa Birliği (AB) marşı okundu.

Parlamentoda Rusya yanlısı ve NATO ile AB karşıtı olan "Vızrajdane" (Yeniden Doğuş Partisi) milletvekilleri, AB marşı sırasında protesto amacıyla koltuklarında oturdu.

Ülkede süren siyasi istikrarsızlık yüzünden Başbakan Glavçev'in hükümeti, Bulgaristan'da son üç yılda göreve gelen 7. hükümet olacak.

  • Bulgaristan hükümeti
  • Meclis yemin töreni
  • görev başlangıcı

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