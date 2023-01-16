Komşuda hükümeti kurmak için son şans

Bulgaristan'da Ekim ayında yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurma süreci devam ediyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümeti kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Korneliya Ninova'ya verdi. Cumhurbaşkanı Radev, doğum günü olan parti lideri Ninova'yı bir demet kırmızı gülle karşılarken Ninova da Cumhurbaşkanı Radev'e çikolata ikram etti. "Hükümet kurma sürecinde en fazla şansın BSP'de olduğunu düşünüyorum" diyen Cumhurbaşkanı Radev, "Büyük siyasi cepheleşme ortamında BSP diyaloğu korudu, taviz vermeyi göze aldı, müzakere ve koalisyonlarda yer alabileceğini kanıtladı. Politik muhalifleri ile yönetme becerisi bulunduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Ninova ise, "Bize duyduğunuz güvenden dolayı teşekkür ederim. Durumun ciddiyetinin farkındayız, elimizden gelen çabayı olağan bir kabine kurmak için harcayacağız. Bilinçli ve uzlaşı arayışıyla hükümet kurma istişareleri yürüteceğimizi kanıtladık" dedi. Korneliya Ninova bütün siyasi partileri müzakere yürütmek için davet edeceklerini, enflasyon, fiyatlar, gelirler konusunda ortak temaslar yürüteceklerini söyledi.

SİYASİ KRİZ NASIL BAŞLADI?

Bulgaristan'da 22 Haziran'da Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz meclisteki diğer partilere hükümet kurma görevi verilmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle derinleşmişti. Ülkede hükümet kurulamamasının ardından 2 Ekim'de yeniden seçime gidilmişti. Cumhurbaşkanı Radev 2 Ekim'de yapılan seçimi ilk sırada tamamlayan Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) Partisi'ne hükümeti kurma görevi vermesine rağmen GERB hükümeti kuramamıştı. Cumhurbaşkanı bu görevi daha sonra Değişime Devam Ediyoruz İttifarı'na vermişti. Değişime Devam Partisi de hükümeti kuramamıştı.

Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) hükümeti kurmayı başaramaması durumunda cumhurbaşkanı meclisi feshederek erken seçime gidecek.