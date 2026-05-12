  Komşuda ''İsrail üssü'' iddiası harekete geçirdi! İki çölde askeri operasyon başlatıldı
Komşuda ''İsrail üssü'' iddiası harekete geçirdi! İki çölde askeri operasyon başlatıldı

Irak'ta Haşdi Şabi güçleri yeni bir askeri operasyon için harekete geçti. Haşdi Şabi, 'Egemenliği Sağlama' adıyla Necef ve Kerbela çöllerinde askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

AA12 Mayıs 2026 Salı 09:36 - Güncelleme:
Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyonları Komutanı Tümgeneral Ali el-Hamdani, operasyonun Necef ve Kerbela çöllerinde dört eksen boyunca yürütüldüğünü belirtti.

Hamdani, operasyonun Kerbela ile Nuhayib bölgesini birbirine bağlayan yolun güvenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Operasyonun, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatları ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdülemir Yarallah'ın direktifiyle başlatıldığını belirten Hamdani, faaliyetlere Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyon Komutanlığı, Kerbela Operasyon Komutanlığı, Anbar Operasyon Komutanlığı ile Haşdi Şabi'nin 2. Tugayı'nın katıldığını kaydetti.

İsrail'in çöldeki gizli üssü deşifre oldu

Hamdani, operasyona katılan güçlerin, önceden belirlenen askeri planlar doğrultusunda ve "yüksek profesyonellik seviyesinde" 70 kilometre derinliğe kadar arama tarama faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Söz konusu güvenlik önlemlerinin, İran savaşı sırasında kullanıldığı öne sürülen Nuhayib çölünde İsrail'in gizli askeri veya lojistik tesislerinin bulunduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin ardından gündeme geldiği belirtiliyor.

Irak kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan iddiaların ardından, Suudi Arabistan sınırına yakın çöl bölgelerindeki askeri faaliyetlerin ortaya çıkarılması çağrıları yapılmıştı.

- HAŞDİ ŞABİ

Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için İran destekli silahlı gruplar "Haşdi Şabi" isimli yapının çatısı altında toplanmış, 2016'da Irak devleti tarafından kendilerine resmi statü tanınmıştı.

Haşdi Şabi, Irak devletine bağlı olmasına rağmen içindeki İran'a yakın silahlı gruplar özerk hareket etmesiyle tanınıyor.

  • Haşdi Şabi
  • Irak operasyon
  • Egemenlik Sağlama

