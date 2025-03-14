İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2025 Cuma / 15 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6767
  • EURO
    40,0275
  • ALTIN
    3534
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Komşuda kabine değişikliği

Yunanistan'da çok sayıda bakan ve bakan yardımcılığı görevi için yeni isimler belirlendi.

AA14 Mart 2025 Cuma 13:04 - Güncelleme:
Komşuda kabine değişikliği
ABONE OL

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada yeni bakan ve bakan yardımcılarının isimlerini duyurdu.

Buna göre yeni Milli Ekonomi ve Maliye Bakanı Kiryakos Pierakakis, yeni Eğitim, Din ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki oldu.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığını Hristos Dimas üstlendi.

Çevre ve Enerji Bakanlığına Stavros Papastavru, Göç ve İltica Bakanlığına Makis Voridis getirildi.

Yeni Toplumsal Birlik ve Aile Bakanı Domna Mihailidu, Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias oldu.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı görevini Yannis Kefaloyannis üstlendi, Akis Skerços yeni Devlet Bakanı olarak kabinedeki yerini aldı.

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları değişmedi ancak üç dışişleri bakan yardımcısından biri ve savunma bakan yardımcısında değişikliğe gidildi.

Bazı isimler, bakanlıklar arasında yer değiştirirken bazı bakanlık ve bakan yardımcılığı görevlerine ise yeni isimler getirildi.

Yeni kabine üyeleri, yarın yerel saatle 11.00'de yemin ederek göreve başlayacak. Yemin töreninin ardından yeni bakanlar kurulu, ilk toplantısını yapacak.

Hükümet, son aylarda sık sık düzenlenen eylemlerde iki yıl önce 57 kişinin öldüğü tren kazası ve artan hayat pahalılığı nedeniyle eleştirilmişti.

Parlamentodaki 4 muhalefet partisi, 5 Mart'ta hükümete karşı güvensizlik önergesi sunmuş, 7 Mart'ta parlamentoda yapılan oylamada hükümet, iktidar partisi milletvekillerinin desteğiyle güvenoyu alarak yoluna devam etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.