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Dünya

Komşuda katliam gibi kaza: 11 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Babil kentinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

IHA16 Nisan 2022 Cumartesi 11:10 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:10
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Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil kentinde korkutan bir kaza yaşandı. Kazanın ardından Irak Trafik Polisi Genel Müdürlüğü Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat - Babil yolu üzerinde 2 aracın kafa kafaya çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada kazanın nedeni aşırı hız ve dikkatsizlik olarak belirtildi. Hayatını kaybedenlerin hastanelere sevk edilmesinin ardından, birçok kişi yakınlarından haber alabilmek için hastanelere akın etti.

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