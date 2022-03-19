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Dünya

Komşuda korku dolu anlar! İstanbul uçağı kalkış öncesi pistten çıktı

İran'da Tahran-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan Mirac Hava Yollarına ait yolcu uçağı kalkış öncesi pistten çıktı.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 12:42 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 12:42
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, 260 yolcu taşıyan Mirac Hava Yollarına ait 4805 sefer sayılı uçak, başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan İstanbul için havalanmadan dakikalar önce bilinmeyen bir nedenle pistin dışına çıktı.

Devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübüne açıklama yapan Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı yetkilisi Cevad Salihi, olayda yaralanan olmadığını söyledi.

Salihi, ayrıca Mirac Hava Yollarının otele nakledilen yolcular için yeni bir sefer planlayacağını belirtti.

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