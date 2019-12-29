AA 29.12.2019 16:23 - Güncelleme: 29.12.2019 16:23

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İrfaniyan, son bir haftada 2 bin 388 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.



Son bir haftada başkent Tahran ile Rezevi Horasan eyaletinde bir, Doğu Azerbaycan eyaletinde iki kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren İrfaniyan, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a yükseldiğini belirtti.

İrfaniyan, geçen haftaki açıklamasında, grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana ölenlerin sayısının 106 kişiye ulaştığını duyurmuştu.

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.