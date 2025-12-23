Irak hükümeti, İran'dan gelen doğalgaz akışının tamamen durduğunu duyurdu.

İran, Irak'a olan doğalgaz akışının tamamen durdu. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen doğalgaz akışının tamamen durması nedeniyle, ülke genelinde elektrik arzında aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Doğalgazın kesilmesi elektrik üretim ünitelerinin bazılarının durmasına ve diğerlerinin kapasitesinin düşmesine yol açtığını söyleyen Bakanlık, bu durum elektrik sisteminde 4 bin ile 4 bin 500 megavat arasında bir kayba neden olduğu, bunun da elektrik verme saatlerini doğrudan etkilediği belirtildi.

İran'ın acil nedenlerden dolayı doğalgaz akışının tamamen durdurulduğunu bildiren resmi bir yazı gönderdiğini vurgulayan Bakanlık, üretim santrallerini beslemek için Petrol Bakanlığı ile koordineli olarak yerel alternatif yakıt kullanımına başvurulduğunu belirterek, "Üretim hala kontrol altında ve bazı santraller gaz eksikliğinden etkilense de çalışmaya devam ediyor" dedi.

Bakanlık, ayrıca kış dönemi en yüksek yük talebi için santrallerde bakım, rehabilitasyon ve genişletme çalışmaları yaparak hazırlıklarını tamamladığını, İran tarafından sağlanan ithal gaz akışı yeniden başlayana kadar yerel ihtiyacı karşılamak üzere Petrol Bakanlığı ile sürekli koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basım el-Avadi daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin, İran'dan günlük 50 milyon metreküp gaz ithal ettiğini ve bu miktar İran'ın enerji üretiminin üçte birine tekabül ettiğini kaydetmişti.

Resmi verilere göre Irak, özellikle yaz aylarında enerji ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 50 bin megavata ihtiyaç duyarken, şu anda yaklaşık 28 bin megavat üretim gerçekleştiriyor.