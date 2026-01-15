Komşuda kriz: Hizmet durduruldu

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, 13 ve 14 Ocak'ta greve giden taksiciler bugün de eylemlerini sürdürme kararı aldı.

Grev nedeniyle, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde taksiciler bugün de hizmet vermeyecek.

Taksiciler, zorunlu elektrikli araç kullanımına geçiş için öngörülen tarih olan 2035'in sonrasına ertelenmesi, şoförlü araç kiralamalarına sınır getirilmesi, rekabet gücünü kısıtlayan dijital uygulamalar için düzenleme yapılması, otobüsler için ayrılan sağ şeridin taksiler tarafından da kullanılması, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.