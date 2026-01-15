İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Komşuda kriz: Hizmet durduruldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 13 Ocak'ta başlattıkları grevi bugün de sürdürüyor.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 14:29
Komşuda kriz: Hizmet durduruldu
ABONE OL

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, 13 ve 14 Ocak'ta greve giden taksiciler bugün de eylemlerini sürdürme kararı aldı.

Grev nedeniyle, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde taksiciler bugün de hizmet vermeyecek.

Taksiciler, zorunlu elektrikli araç kullanımına geçiş için öngörülen tarih olan 2035'in sonrasına ertelenmesi, şoförlü araç kiralamalarına sınır getirilmesi, rekabet gücünü kısıtlayan dijital uygulamalar için düzenleme yapılması, otobüsler için ayrılan sağ şeridin taksiler tarafından da kullanılması, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.

