İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0451
  • EURO
    50,3436
  • ALTIN
    6135.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşuda kriz: Savcılık soruşturma başlattı
Dünya

Komşuda kriz: Savcılık soruşturma başlattı

Yunanistan'daki havalimanlarında dün gün boyu uçuş iptallerine yol açan teknik arızaya ilişkin savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 12:20 - Güncelleme:
Komşuda kriz: Savcılık soruşturma başlattı
ABONE OL

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre Atina Başsavcısı Aristidis Korias, dün havalimanlarında uçuşların iptal edilmesine neden olan teknik arızanın araştırılması amacıyla acil soruşturma başlattı.

Elektronik Suçlar Dairesince yürütülecek soruşturma kapsamında uçakların iletişimiyle ilgili tehlikeli müdahalede bulunulup bulunulmadığı ve bu durumun tespiti halinde neredeyse tüm Yunanistan hava sahasını etkileyen sorunun kaynağı araştırılacak.

UÇUŞLARDAKİ GECİKMELER SÜRÜYOR

Dünkü arıza nedeniyle iptal edilen seferlerin birikmesi sebebiyle uçuşlardaki gecikmeler sürüyor.

Yunanistan Hava Trafik Hizmetleri frekanslarında dün sabah yaşanan teknik arıza nedeniyle, gün içinde planlanan uçuşlar gerçekleştirilememiş, onlarcası iptal edilmişti.

GENİŞ ÇAPLI PARAZİTLENME

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (IPA), uçuşlarda aksamalara yol açan arızanın, Yunanistan hava sahasını (FIR Atina) kapsayan frekanslardaki geniş çaplı parazitlenmeden kaynaklandığını duyurmuştu.

IPA'dan yapılan yazılı açıklamada, dün saat 08.59'da FIR Atina'da hizmet veren neredeyse tüm radyo frekanslarında eş zamanlı ve sürekli parazitlenmenin tespit edildiği bildirilmişti.

TELEFON HATLARINDA KESİNTİ

Aynı anda hava trafik kontrolünde kullanılan özel haberleşme hatları ile operasyonel telefon hatlarında da kesinti yaşandığı belirtilmişti.

Olayın kapsamı, coğrafi yayılımı ve süresi bakımından daha önce görülmemiş nitelikte olduğu, frekanslarda gözlenen parazitin sürekli ve istem dışı yayın şeklinde ortaya çıktığı ifade edilmişti.

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndan gece yapılan açıklamada arızanın giderildiği duyurulmuştu.

  • havalimanı arıza
  • uçuş iptali
  • savcılık soruşturma

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.