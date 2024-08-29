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Dünya

Komşuda limana milyonlarca balık ölüsü vurdu! Turizm büyük darbe aldı

Yunanistan'ın Volos kenti limanına milyonlarca ölü balık vurdu. Volos Belediye Başkanı Achilleas Beos, ölü balıklar nedeniyle kokunun dayanılmaz hale geldiğini, kentte turizmin büyük darbe aldığını söyledi.

DHA29 Ağustos 2024 Perşembe 11:50 - Güncelleme:
Komşuda limana milyonlarca balık ölüsü vurdu! Turizm büyük darbe aldı
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Volos Belediye Başkanı Beos, yaptığı açıklamada, "Bu trajik bir olaydır. Carla'dan (kentin kuzeyindeki göl) gelen milyonlarca ölü balık kıyılarımızı doldurdu ve turizme büyük bir darbe vurdu. İşadamları ve profesyonellerin uğradıkları büyük maddi zararlardan sorumlu olanlara karşı toplu davalar açmalarının zamanı gelmiştir. Hiçbir mazeret yok. Bunun olacağını biliyorduk. Şahsen, Eylül 2023'ten bu yana Carla ve bunun sonucunda ortaya çıkan kirlilik hakkında savcılığa aylık rapor sunmuş ve Başbakanlığa mektupla bilgi vermiştim" dedi. Beos, yaşanan olay nedeniyle Yunan hükümetini suçladı.

Carla Gölü, 1962'de sıtmayla mücadele için kurutulmuştu. Geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sel, gölün tekrar dolmasına ve normal boyutunun 3 katına çıkmasına neden olmuştu. Uzmanlara göre göl suları, tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasetik Körfezi'ne itti.

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