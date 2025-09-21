İSTANBUL 26°C / 19°C
  Komşuda orman yangını... Alevlere müdahale sürüyor
Dünya

Komşuda orman yangını... Alevlere müdahale sürüyor

Suriye'nin Lazkiye ilinin kırsalında çıkan orman yangınları, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

21 Eylül 2025 Pazar 23:17
Komşuda orman yangını... Alevlere müdahale sürüyor
Lazkiye'nin Nisibin ve Sükeriye köylerinde gün içinde arka arkaya üç yangın çıktı. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayılması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Lazkiye Sivil Savunma Sorumlusu Abdülbaki Keyyel, AA muhabirine, yangınların birkaç saat içinde kontrol altına alınmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Keyyel, "Ancak bölgenin genişliği ve patlamamış mayınlar ile mühimmatların bulunması, ekiplerimizin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri." dedi.

En büyük yangının Sükeriye ve Reyhaniye köyleri yönünde, Türkmen Dağı bölgesinde çıktığını belirten Keyyel, "Bu yangın en karmaşık ve en geniş çaplı olanı. İdlib ve diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ve sivil savunma ekipleri tüm güçleriyle söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Lazkiye'deki tüm itfaiye personeli de seferber edildi." diye konuştu.

