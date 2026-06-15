Komşuda orman yangını paniği: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Skopelos Adası'nın Klima bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye ekipleri ile yangın söndürme araçları sevk edildi. Yangına, havadan da 3 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle müdahale edildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar bulunmamasına karşın yangının ulaşılması güç bir bölgede etkili olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü belirtti.



Önlem amacıyla Volos kentinden de ek itfaiye ekipleri adaya gönderildi.

Yunanistan'da, yaz aylarının başlamasıyla ülke genelinde alarm seviyesi yükseltilirken, yetkililer, özellikle adalar ve ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığı konusunda uyarılarda bulundu.