İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7836
  • EURO
    47,7095
  • ALTIN
    4393.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşuda orman yangını... Sağlık kuruluşları tahliye edildi
Dünya

Komşuda orman yangını... Sağlık kuruluşları tahliye edildi

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle Ahaia ve Preveze'de bazı sağlık kuruluşları tahliye edildi.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 01:24 - Güncelleme:
Komşuda orman yangını... Sağlık kuruluşları tahliye edildi
ABONE OL

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Ahaia bölgesindeki Kato Ahaia Sağlık Merkezi'nin, tüm bölgenin boşaltılması kararı doğrultusunda personel ve hastalarıyla birlikte tahliye edildiğini açıkladı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Preveze'nin Thesprotiko bölgesindeki Sağlık Merkezi de boşaltıldı. Hastalar Arta ve Preveze hastanelerine nakledildi.

Öte yandan, Sakız Adası'ndaki hastane, yangın nedeniyle yaşanabilecek olası gelişmelere karşı teyakkuza geçirildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiyeci ile dumandan etkilenen iki kişi acil serviste tedavi altına alındı.

Yunanistan genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, katıldığı bir televizyon programında, son 48 saatte 152 yeni tarım ve orman yangınının çıktığını açıkladı.

Vathrakoyannis, gün içinde ülke genelinde yüksek hava sıcaklıkları, düşük nem oranı ve yer yer şiddetli rüzgarların etkili olduğunu belirterek, bunun yangınların hızla yayılması için son derece tehlikeli koşullara yol açtığını söyledi.

Sözcü, yangın bölgelerinde 4 bin 850 itfaiyecinin görev yaptığını, gün batımına kadar 62 hava aracının da müdahalede bulunduğunu ifade etti.

Vathrakoyannis, "Tüm aktif yangın cephelerini mevcut tüm imkanlarımızla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan, yetkililerin talimatlarına harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Önümüzdeki günlerde durumun daha da zorlaşması bekleniyor." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.