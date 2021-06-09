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Dünya

Komşuda panik! Savaş uçağı radarlardan kayboldu

Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Bulgar hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, Çarşamba günü düzenlenen tatbikat kapsamında ülkenin karasuları üzerinde uçarken, radarlardan kayboldu. Uçağın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

star.com.tr09 Haziran 2021 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 17:00
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Bulgaristan karasuları üzerinde eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağı, radarlardan kayboldu.

BNT'ye göre, MiG-29 savaş uçağı Çarşamba günü 00:45'te birden radarlardan çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine, hemen bir arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı ve halen devam ediyor. Operasyonda donanma, sınır polisi ve hava kuvvetlerine bağlı birimler yer alıyor.

Aynı zamanda, Sofia Globe haber ajansı, uçağın Çarşamba gününün erken saatlerinde Karadeniz'e düştüğünü bildirdi.

Bakanlık, kazanın meydana geldiği Shaba 21 tatbikatlarının askıya alındığını duyurdu.

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