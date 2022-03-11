Komşuda petrol gerilimi! ''Kara listeye alabilirler''

AA 11 Mart 2022 Cuma 14:21 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 14:21

Iraklı akademisyen Herem Rebivar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının Irak ve IKBY'nin ekonomik gidişatının hassas olduğu bir süreçte alındığını söyledi.

Rebivar, mahkeme kararının uygulanmasının IKBY üzerinde ekonomik bir baskı oluşturacağını belirterek, "Çünkü Irak hükümeti, IKBY ile doğal gaz ve petrol alanında çalışan şirketleri kara listeye alabilir. Bu durumda, söz konusu şirketler, Erbil yönetimi ile bir daha çalışamazlar." dedi.

Gelecekte IKBY'nin petrolünü satamama gibi bir sorunla karşılaşabileceğini aktaran Rebivar, şunları kaydetti:

"Böyle bir durumda yetki merkezi hükümetin elinde olacaktır ve hangi şirketle çalışılacağına Bağdat karar verecektir. Bu yüzden karar, IKBY'nin petrol çıkarma ve ihraç etme faaliyetlerini sekteye uğratabilir. Yatırımcı belirsizliği sevmez o nedenle bu karar IKBY ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir."

- "HALKIMIZ BU KARARIN IKBY'Yİ YENİ BİR EKONOMİK KRİZE DÜŞÜRECEĞİNDEN KORKUYOR"

Erbil'de emlakçılık yapan Serdar Azad da mahkemenin kararının sektöre olumsuz etkisi olduğunu anlatarak, "Mahkemenin kararından önce ofisimizde günde 30-40 kişi oluyordu ancak şimdi 2 ya da 3 kişiye düştü. Bu nedenle gidişatın çok kötüleştiğini söyleyebiliriz. Halkımız, bu kararın IKBY'yi yeni bir ekonomik krize düşüreceğinden korkuyor." diye konuştu.

"Piyasa durmuş vaziyette. İnsanlar ellerindeki mülkü ucuz fiyata satıyor." diyen Azad, mahkemenin kararı uygulanırsa inşaat ve emlak sektörünün zararının yüzde 40'a varacağını savundu.

- "KARAR, BAZI YASAL ENGELLERDEN DOLAYI UYGULANMAYABİLİR"

Siyasi İlişkiler Uzmanı Dr. Kawan İsmail ise mahkemenin kararının yasal bazı sorunlar içerdiğine dikkati çekti.

İsmail, "Kararda bulunan bazı yasal engellerden dolayı bunun uygulamaya geçilemeyeceğini söyleyebiliriz. Kararın yasal olduğunu veya olmadığını söyleyemeyiz." dedi.

"Verilen kararın arka planı ise siyasidir." ifadesini kullanan İsmail, Irak'ta yeni hükümetin kurulma zamanı olduğu için mahkeme kararının zamanlama olarak da uygun olmadığını savundu.

- IRAK YÜKSEK FEDERAL MAHKEMESİNİN KARARI

Irak Yüksek Federal Mahkemesinden 15 Şubat'ta, "IKBY'deki petrol ve gaz yasasının, federal yönetim (Bağdat) Anayasası'na aykırı olduğu ve yasal olmadığı" yönünde karar çıkmıştı.

Kararda, IKBY hükümetine petrol ve gaz ihracatı anlaşmalarında, Petrol Bakanlığı ve Mali Denetim Divanına bilgi verme zorunluluğu getirilerek, "Bölgeden ihraç edilen petrol gelirleri merkezi yönetim Petrol Bakanlığına teslim edilmeli." ifadelerine yer verilmişti.

IKBY hükümeti ise mahkemenin kararının "adaletsiz ve Anayasa'ya aykırı" olduğu açıklamasını yapmıştı.

Açıklamada, IKBY'nin Irak Anayasası'nda yer alan haklarından feragat etmeyeceği ve bu konuda federal hükümetle birlikte anayasal bir çözüme ulaşma çabalarını sürdüreceği kaydedilmişti.